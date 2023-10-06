ЕС обеспокоен намерениями России создать базу для флота в непризнанной Абхазии

Европейский Союз в пятницу выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с сообщениями о планах России создать постоянную военно-морскую базу своего Черноморского флота в сепаратистском регионе Грузии Абхазии, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в комментарии представителя Европейской комиссии Петера Стано, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.

Стано подчеркнул, что военное присутствие России в сепаратистских регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе (Южной Осетии) – является незаконным, нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии, принципы международного права и международные обязательства РФ.

"Если Россия продолжит реализацию планов, о которых сообщали СМИ, это приведет к дальнейшему усилению напряженности и угроз стабильности в регионе", – добавил представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что Европейский Союз подтверждает твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Лидер непризнанного региона Аслан Бжания в интервью газете "Известия" заявил, что Россия планирует создать военно-морскую базу на черноморском побережье непризнанной Абхазии, оккупированной ею территории Грузии.

В грузинском МИД назвали эти действия грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередной провокационной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.

Абхазия, расположенная в северо-западной части Грузии на побережье Черного моря, вела войну за отделение от Грузии в 1992-93 годах. После насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году "независимость" самопровозглашенной Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.