Кабмин поддержал законопроект о запрете использования земель Каховского водохранилища

Кабинет министров поддержал законопроект, которым предлагается установить запрет на передачу в собственность, пользование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

Отмечается, что запрет будет действовать в течение 15 лет. Единственные исключения, которые разрешены, - это изменения с целью восстановления водохранилища и осуществления мероприятий по охране земель.

"Важно, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение. Поэтому устанавливаем такие запреты, и тем самым готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС" , - заявил Шмыгаль.

Также Кабмин дополнительно выделил 335 млн грн Херсонщине для дальнейших работ, направленных на реализацию программы преодоления последствий теракта.

"В частности, 187 млн грн направляем Херсонщине на первоочередное восстановление объектов водо- и теплоснабжения. Еще 148 млн грн - на другие задачи, в частности ремонт дорог в Херсоне, которые необходимы для нормального функционирования города" , - добавил премьер.

Всего на ликвидацию последствий теракта россии на Каховской ГЭС правительство уже выделило 11,9 млрд грн.