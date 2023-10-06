НАБУ подозревает Гладковского и Букина в нанесении ущерба "Укрспецэкспорту" на 13 млн

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 6 октября объявили подозрение бывшему директору "Укрспецэкспорта" и сыну экс-першого заместителя секретаря СНБО в организации и злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб государству на сумму почти 13 миллионов гривен, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает НАБУ.

Известно, что речь идет о Павле Букине и Игоре Гладковском. В НАБУ сообщают, что оба находятся сейчас за границей.

По данным следствия, Букин, злоупотребляя своим служебным положением, заключил договор с компанией, подконтрольной сыну первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковскому, о приобретении бортового радиоэлектронного оборудования (высотомеров) по ценам, умышленно завышенным почти в 7 раз – около 450 тыс. долларов США.

После того, как "Укрспецэкспорт" уплатил всю сумму, участники схемы распорядились средствами по своему усмотрению. В частности, ориентировочно 170 тыс. долларов США получил Гладковский.

Во время совершения преступления экскерующий "Укрспецэкспорта" принимал меры конспирации для сокрытия собственного участия в схеме, а также советовал привлекать компании по конкретным иностранным юрисдикциям, которые считали безопасными и исключающими возможность раскрытия преступления правоохранительными органами Украины.

"После получения ответов на запросы о международной правовой помощи от компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратах и Особого административного района Китайской Народной Республики Гонконг детективам удалось подтвердить реальную стоимость поставленных товаров, а также роль и участие соответствующих иностранных компаний и их должностных лиц".

Кроме того, по данным правоохранителей, Гладковский является участником еще одного уголовного производства по получению 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения руководителем ДК "Укрспецэкспорт". Это дело слушают в суде.

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