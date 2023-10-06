Зеленский: Этой зимой россияне будут пытаться уничтожить украинскую энергосистему
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина полностью отдает себе отчет в опасности, которую может нести Россия зимой, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение Зеленского 6 октября.
"Сегодня на Ставке были доклады украинских военных и всех должностных лиц, отвечающих за защиту нашей энергетики и за нашу тактику прохождения зимы. В частности, докладывали глава правительства, министры, руководители энергокомпаний, представители сферы связи, главы областных администраций. Все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае тех или иных чрезвычайных ситуаций".
Зеленский отметил, что местные власти должны выполнить всю часть подготовительной работы. На следующей неделе будет фиксация текущей подготовки в регионах к зиме.