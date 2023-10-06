СМИ: КНДР начала поставлять РФ артиллерию для войны против Украины

Северная Корея решила начать предоставлять России артиллерию для войны против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении CBS News.

Издание, со ссылкой на американского чиновника, сообщило о начале поставок Северной Кореей артиллерии в Россию.

"Пока непонятно, является ли эта передача частью новой долгосрочной цепочки поставок, или более ограниченной партией. Так же непонятно, что Северная Корея получает в обмен за это оружие" , — говорится в материале.

Поддержка Северной Кореей Кремля, похоже, стала кульминацией саммита в прошлом месяце в РФ, когда Ким Чен Ын поехал на поезде, чтобы лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Многие ожидали, что Ким попросит у Путина денег и еды, чтобы поддержать экономику Северной Кореи, в обмен на его поддержку вторжения РФ в Украину, а также на оружие и космические технологии.

Напомним, в середине сентября лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию надевал шапку-ушанку и употреблял водку.