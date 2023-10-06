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Кадыров присвоил 15-летнему сыну звание "герой Чеченской республики"

Кадыров присвоил 15-летнему сыну звание "герой Чеченской республики"
Фото: Twitter

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил 15-летнему сыну Адаму "герой Чеченской республики", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает правая рука Кадырова, депутат Государственной думы Адам Делимханов в Telegram, "Радио Свобода".

"Я с большим удовольствием поздравляю моего ДОРОГОГО ПЛЕМЯННИКА … Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской республики - Герой Чеченской республики".

Делимханов назвал Адама Кадырова "примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека", а также отметил его успехи в смешанных единоборствах и стрельбе.

Он опубликовал свое фото с младшим Кадыровым на фоне Путина.

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фото: телеграм-канал делимханова

Как сообщает "Радио Свобода", "герой Чеченской республики" - высшая награда Чечни. Указы о ее присуждении подписывает глава республики. Таким образом, Рамзан Кадыров сам наградил несовершеннолетнего сына геройским званием. Первым носителем титула "герой Чечни" стал сам Рамзан Кадыров, подписав указ о награждении самого себя.

Что предшествовало:

  • Ранее бурную реакцию в СМИ и соцсетях вызвало видео, на котором Адам Кадыров в грозненском СИЗО избивает подследственного, 19-летнего уроженца Украины Никиту Журавля, которого арестовали за сожжение Корана.
  • Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком сына.

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