В Севастополе вторично за вечер объявляли воздушную тревогу, работала ПВО
В Севастополе вечером 6 октября дважды объявляли воздушную тревогу, сообщили о работе ПВО, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, Telegram-канал "Крымский ветер".
Крымские паблики дважды за вечер сообщали о воздушной тревоге и опубликовали видео, где звучит сирена.
Развожаев сообщил, что в Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным, отразили атаку воздушных целей со стороны моря.