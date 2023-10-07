Силы обороны: Враг атаковал Одесскую область ракетами "Оникс", есть попадания
Ночью 7 октября россияне атаковали ракетами "Оникс" Одесскую область, есть попадания в здание пансионата и зернохранилище, повреждены дома, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Силы обороны юга.
"Враг атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.
Попадание произошло в здание пансионата в рекреационный зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры".
Также сообщается, что обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.
"Информации о пострадавших не поступало", - добавляют Силы обороны юга.
Обновлено: Кипер сообщил, что в результате ракетного удара пострадали 4 человека.
"Пострадало четыре человека. Они получили ранения от осколков стекла. Им оказана вся необходимая медицинская помощь".