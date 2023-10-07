Генштаб: ВСУ уничтожили еще 610 оккупантов и более 20 вражеских танков
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 610 захватчиков, 27 БпЛА и 23 танка врага, сообщает Украинская правда.
Об этом говорят данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 281700 (+610) человек,
- танков – 4800 (+23) ед,
- боевых бронированных машин – 9102 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 6688 (+22) ед,
- РСЗО – 808 (+2) ед,
- средств ПВО – 541 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27) ед,
- крылатых ракет – 1530 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9073 (+58) ед,
- специальной техники – 956 (+5) ед.