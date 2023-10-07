Израиль массированно обстреляли ракетами, на юге идут бои с боевиками
Десятки ракеты были выпущены в сторону Израиля со стороны Сектора Газа. На юге страны утверждают о столкновении армии с боевиками, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Ракетный обстрел начался с нескольких мест в Газе около 06:30 по киевскому времени и длился около получаса. Сирены воздушной тревоги были слышны даже в Тель-Авиве.
Местные агентства Израиля сообщают о тяжелых ранениях в результате обстрела у 70-летней женщины. Одна из ракет попала в здание на юге страны. И другом месте осколочные ранения получил 20-летний парень.
Жители Газы также утверждают о боевых столкновениях вдоль разграничительной ограды с Израилем, вблизи города Хан-Юнис. Также видели значительное перемещение вооруженных палестинских боевиков.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о встрече с высшими должностными лицами службы безопасности в ближайшие часы.
"Израильские военные пока не комментируют ситуацию, но их силы обычно наносят авиаудары в ответ на ракетный огонь, что повышает вероятность более масштабных боевых действий", - пишет издание.