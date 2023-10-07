Через гумкоридор на Сумщине вернулось из России более 10 тысяч украинцев - Верещук

Уже третий месяц идет работа гуманитарного коридора через Сумщину, сообщает Деловая столица.

О работе гуманитарного отчитались на совещании по эвакуации из Сумской области под председательством Вицепремьера Ирины Верещук.

С 5 августа пункт пересечения Колотиловка (РФ) – Покровка (Украина) на границе Белгородской и Сумской областей возобновил свою работу. С этого времени через этот пункт пропуска в Украину смогли вернуться более 10 тысяч украинских граждан.

Там украинцы получают бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также могут переночевать и добраться до других городов Украины. В настоящее время актуален вопрос налаживания маршрута в сторону Днепра, Харькова и Полтавы. Для этого, кроме возможности добраться до поезда, будут организованы специальные эвакуационные автобусы. Также будет выделен специальный транспорт для перевозки людей маломобильных групп населения.