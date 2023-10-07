За год более 200 украинских компаний начали разработку беспилотников - Шмыгаль

За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний начали заниматься разработкой беспилотников, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

Премьер отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. на базе "Укроборонпрома" создана новая компания по современным стандартам корпоративного управления.

"Теперь путь дрона от разработки до его закупки максимально короткий. За год производство дронов выросло в сотню раз. Разработкой беспилотников начали заниматься более 200 украинских компаний" , - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, одним из приоритетов для правительства является реализация программы быстрого восстановления. В 2023 году из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на различные программы восстановления было выделено 62,3 млрд грн.

"Активно реализуется введенная Правительством программа еВідновлення. Согласованы выплаты на ремонты домов для 16 тысяч украинских семей. Внедряются жилищные сертификаты для тех, чье жилье полностью разрушено" , - отметил Шмыголь.

Добавляется, что правительство также работает над запуском рынка по гуманитарному разминированию. В Госбюджете-2024 на гуманитарное разминирование заложено 2 млрд грн.