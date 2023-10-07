Президент Эстонии: расширение ЕС надо распространить и на Украину

Президент Эстонии Алар Карис заявил на встрече президентов группы Аррайолуш в Португалии, что расширение Европейского Союза стало историей успеха, которую необходимо распространить и на Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Postimees.

По словам Кариса, Украина доказала, что может реформировать страну даже во время войны, поэтому необходимо сделать все, чтобы помочь Украине как во вступлении в ЕС, так и в победе в войне.

"Мы все вместе должны продолжать помогать Украине до тех пор, пока это необходимо", – заявил Карис.

На встрече глав государств обсуждались слова Кариса о том, какие изменения необходимы, чтобы ЕС был готов к очередному большому расширению.

"Эстония готова обсуждать реформы институтов, политики и бюджета ЕС, которые необходимы для единства, развития и эффективного функционирования союза в процессе расширения, в рамках базовых соглашений, – подтвердил Карис. – Формула успеха расширения проста – страны-кандидаты должны внести свой вклад, а Европейский союз – свой. Это взаимоподдерживающая и взаимозависимая деятельность".

Президент Карис подчеркнул, что важно сохранять ЕС сильным и единым и прислушиваться к пожеланиям граждан при разработке плана действий. Он отметил, что подавляющее большинство европейцев хотят способствовать устойчивому развитию, снижать потребление энергии и бороться с инфляцией.

Карис также призвал к бдительности в период выборов в Европарламент – следует опасаться тех, кто предлагает простые решения сложных проблем. Карис также выразил твердую уверенность в том, что ЕС должен ставить образование в центр своего существования. По словам президента, образованные люди более критично относятся к популизму и кампаниям по дезинформации.

Под названием "группа Аррайолуш" проходят неформальные встречи глав ряда государств, которые, следуя Конституции своей страны, не участвуют в заседаниях Европейского совета.

Первая такая встреча состоялась в португальском городе Аррайолуш. В ней принимали участие главы таких государств, как Латвия, Польша, Германия, Финляндия и Венгрия.

Итоговая декларация неформального саммита Европейского Союза в испанском городе Гранада не содержит временных рамок расширения объединения, зато упомянута необходимость параллельных внутренних преобразований.