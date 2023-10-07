Израиль заявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи"

После утренней атаки ХАМАС на территорию Израиля силы обороны Тель-Авив (ЦАЛАХ) объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-службу ЦАЛАХа.

"Мы начали операцию "Железные мечи", все этапы нашей операции открыты" , - заявили в ЦАЛАХ.

Как отмечают Вооруженные силы Израиля, они направили специальные подразделения вместе со старшими командирами на юг страны. Территория операции будет разделена на центры, каждый из которых будет возглавлять командир.

"По мере необходимости мы будем набирать десятки тысяч резервистов" , - добавила пресс-служба.

Утреннее нападение ХАМАСа на Израиль

Около 06:30 по киевскому времени боевики ХАМАСа атаковали Израиль. По стране были выпущены ракеты, в частности террористы проникли в Сдерот - небольшой город в Южном округе.

Вооруженные силы Израиля заявили, что боевики "заплатят высокую цену" и объявили состояние "готовности к войне".