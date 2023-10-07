Нетаньяху: Это не спецоперация, Израиль находится в состоянии войны

Израиль после утренней атаки ХАМАСа находится в состоянии войны. Боевики заплатят за это, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация - это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за эту войну беспрецедентную цену. Я распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов" , - заявил Нетаньяху.

Стоит добавить, что перед этим об объявлении войны также заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения. Государство Израиль выиграет эту войну" , - заявил министр.

По словам спикера Сил обороны Израиля Даниэля Хагари, боевики выпустили по территории Израиля более 2 тысяч ракет. В частности они проникли в страну и до сих пор находятся на ее территории.

"Мы сосредотачиваемся на боевых действиях на границе с Газой. Мы начали широкомасштабный призыв во все подразделения ЦАХАЛа. ЦАХАЛ также наносит удары по Газе" , - добавил спикер.

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Утреннее нападение ХАМАСа на Израиль

Утром боевики ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабного ракетного обстрела стало известно о заходе террористов в Сдерот - небольшой город в Южном округе.

Вооруженные силы Израиля заявили, что боевики "заплатят высокую цену" и объявили состояние "готовности к войне". Также была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".