Нетаньяху: Это не спецоперация, Израиль находится в состоянии войны
Израиль после утренней атаки ХАМАСа находится в состоянии войны. Боевики заплатят за это, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация - это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за эту войну беспрецедентную цену. Я распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов", - заявил Нетаньяху.
Стоит добавить, что перед этим об объявлении войны также заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
"Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения. Государство Израиль выиграет эту войну", - заявил министр.
По словам спикера Сил обороны Израиля Даниэля Хагари, боевики выпустили по территории Израиля более 2 тысяч ракет. В частности они проникли в страну и до сих пор находятся на ее территории.
"Мы сосредотачиваемся на боевых действиях на границе с Газой. Мы начали широкомасштабный призыв во все подразделения ЦАХАЛа. ЦАХАЛ также наносит удары по Газе", - добавил спикер.
Утреннее нападение ХАМАСа на Израиль
Утром боевики ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабного ракетного обстрела стало известно о заходе террористов в Сдерот - небольшой город в Южном округе.
Вооруженные силы Израиля заявили, что боевики "заплатят высокую цену" и объявили состояние "готовности к войне". Также была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".