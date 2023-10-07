ВМС ВСУ: Два вражеских ракетоносителя находятся в Черном и Средиземном море

Всего в морях 8 военных судов армии страны-террористки, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает телеграмм-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В субботу утром Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 4 корабля, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", в Азовском море один корабль, в Средиземном находятся три корабля, один из них ракетоносец.

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили: до Азовского моря — 22 судна, из них 9 двигалось из пролива Босфор; к Черному морю — 16 судов, из них 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.