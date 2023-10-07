Британская разведка рассказала, о чем свидетельствуют удары дронов по Сочи

Удары украинских дронов по российскому курортному городу Сочи является примером того, как война непосредственно влияет на россиян далеко от линии фронта, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 7 октября.

Ведомство оценило две атаки на город в течение двух недель. Так, 1 октября 2023 года город Сочи подвергся удару беспилотных летательных аппаратов. По сообщениям СМИ, была повреждена вертолетная площадка в аэропорту Сочи.

Предыдущая атака 20 сентября 2023 года вызвала крупный пожар на нефтебазе вблизи аэропорта. Это был первый зафиксированный удар по этому району с момента вторжения России в Украину.

Британские аналитики отмечают, что Сочи – популярное место отдыха, которое тесно связано с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты.

"Удары вблизи города являются еще одним примером того, что война непосредственно влияет на российское население вдали от украинской границы", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре говорилось о том, что российские силы продолжают развивать и усиливать оборонительные укрепления на подступах к городу Токмак.

Ранее британская разведка назвала очень правдоподобной новость о сбитии российскими силами ПВО своего собственного истребителя Су-35 над Токмаком в конце сентября, отметив, что это редкий случай потери этого новейшего истребителя.