В Германии выступили за ограничение льгот для новых беженцев из Украины
Немецкие округа призывают к сокращению льгот для будущих беженцев из Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает Welt.
"Беженцы войны из Украины, которые недавно прибыли в Германию, не должны больше получать немедленные льготы, а должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища", – заявил президент совета немецких округов Райнхард Загер.
Высший комитет 294 немецких округов согласовал эту позицию несколько дней назад.
Совет округов уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за увеличения количества беженцев, а также выступает за переход от денежных выплат к натуральной помощи для искателей убежища и введение требования работать для беженцев.
Пресс-секретарь организации Pro Asyl по вопросам политики в отношении беженцев Тарек Алаов считает это требование нереалистичным:
"Это приведет к созданию двухклассового общества для украинских беженцев и противоречит любому правовому равенству", – сказал он.
Все украинские беженцы получили одинаковый статус защиты, потому что они бежали по одним и тем же причинам.
"Не может быть никакого крайнего срока, который бы это изменил", – сказал он.
Требование является ничем иным, как политическим шагом за счет беженцев.
Эксперт по вопросам миграции Герберт Брюкер предостерегает от слишком высоких ожиданий относительно возможных сокращений для искателей убежища в дебатах об иммиграции.
"Мы знаем из опросов, что люди приезжают к нам прежде всего из-за правовой определенности, перспективы справедливой процедуры предоставления убежища и уважения к правам человека", – сказал он.
Брюкер также напомнил, что уровень выплат для искателей убежища "не может быть изменен произвольно": "Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован". Исследователь также назвал непродуктивными планы федерального министра финансов Кристиана Линднера заблокировать денежные переводы от искателей убежища за границу.
В то же время эксперт высказался за коренную перестройку распределения новоприбывших беженцев в Германии.
"Мы допустили ошибку в прошлом, отправив большее количество беженцев в структурно слабые регионы с высоким уровнем безработицы. "Это значительно уменьшило шансы на интеграцию", – сказал он.
Как сообщалось, в Польше половина населения поддерживает сохранение той поддержки, которую сейчас имеют украинские беженцы в стране, но и почти 40% в большей или меньшей степени против.
Поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.