ЕС назвал атаку ХАМАС против Израиля терроризмом в самой отвратительной форме

Руководство ЕС решительно осудило ракетную атаку боевиков ХАМАС по Израилю, призвало к немедленному прекращению насилия, сообщает Европейская правда.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала атаку терроризмом в самой отвратительной его форме.

"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в его самой отвратительной форме. Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений" – говорится в ее заявлении в Twitter (X).

"Решительно осуждаем неизбирательные атаки, направленные против Израиля и его народа сегодня утром, повлекшие террор и насилие против невинных граждан. Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент" – написал в свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель.

Об однозначном осуждении нападения заявил также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы с болью следим за новостями, поступающими из Израиля. Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС. Это ужасное насилие должно немедленно прекратиться. Терроризм и насилие ничего не решают.

ЕС выражает свою солидарность с Израилем в эти трудные моменты", – заявил он.

Как сообщала "Украинская правда", из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты в результате атаки боевиков ХАМАС в субботу утром, в городах пожары, по меньшей мере один человек погиб.

Тем временем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне".

Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва.