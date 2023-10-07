Нападение на Израиль: как реагирует Украина и мир на атаку ХАМАСа

Утром террористы ХАМАСа прибегли к жестокому нападению на территорию Израиля, нанеся массированный ракетный удар. Многие страны цивилизованного мира выступили с поддержкой Тель-Авива, впрочем, были и те, кто "поздравил" боевиков, сообщает РБК-Украина.

О реакции Украины и мира на события в Израиле - в материале.

Украина

"Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки против Израиля, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве. Мы выражаем поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ" , - заявило Министерство иностранных дел Украины.

Президент Владимир Зеленский также выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки ХАМАС. По его словам, нигде в мире нельзя давать шанс террору, поскольку это преступление не только против одной страны, но и против человечности и всего мира.

"Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь. Право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации" , - добавил Владимир Зеленский.

Россия

Российские террористы проскиглили о якобы озабоченности из-за "обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта". Призвали к его дипломатическому решению на международно-правовой основе, которая "предусматривает создание палестинского независимого государства в пределах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

В привычной для россиян манере, они обвинили во всем Запад из-за якобы "блокирования работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН".

Иран

Как утверждает издание Al Jazeera, советник верховного лидера Ирана Али Хосейни Хаменеи поздравил палестинских боевиков с началом крупнейшего за последние годы нападения на Израиль.

"Мы поздравляем палестинских бойцов. Мы будем стоять рядом с палестинскими бойцами до освобождения Палестины и Иерусалима" , - заявил советник.

США

"США однозначно осуждают неспровоцированные нападения террористов ХАМАС на израильское гражданское население. Терроризм никогда не имеет оправдания. Мы твердо стоим вместе с правительством и народом Израиля и выражаем наши соболезнования в связи с гибелью израильтян в результате этих нападений" , - заявила спикер Совета безопасности Белого дома США Эдриенн Уотсон.

Саудовская Аравия

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило о том, что оно следит за развитием событий и призвало к немедленному прекращению эскалации. Также подчеркнуло важность мирного процесса, который будет заслуживать доверия.

Великобритания

"Я шокирован сегодняшними утренними атаками террористов ХАМАС против израильских граждан. Израиль имеет абсолютное право защищать себя. Мы контактируем с израильскими властями, и британские граждане в Израиле должны придерживаться рекомендаций по путешествиям" , - заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил о поддержке Израиля со стороны Германии.

"Ужасные новости поступают к нам сегодня из Израиля. Мы глубоко шокированы ракетным обстрелом из Газы и эскалацией насилия. Германия осуждает эти нападения ХАМАС и поддерживает Израиль" , - написал канцлер.

Нидерланды

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте переговорил со своим израильским коллегой Нетаньяху.

"Я сказал ему, что Нидерланды однозначно осуждают это террористическое насилие и полностью поддерживают право Израиля на самозащиту" , - заявил Рютте.

Европейский парламент и Европейский совет

"Ужасны развертыванием атак на Израиль. Мы осуждаем террор и насилие, направленные против невинных людей. Мои мысли со всеми теми, кто находится под обстрелом, с теми, кто первыми реагирует, и с теми, кто защищается от этих жестоких нападений. Террор никогда не победит" , - заявила глава Европейского парламента Роберта Метцола.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета, также осудил удар по территории Израиля и его народу. Заявил о солидарности Европейского союза со страной.