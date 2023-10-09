Блинкен не считает нападение на Израиль попыткой отвернуть внимание от Украины
Нападение "Хамаса" на Израиль не является попыткой воспользоваться фокусом Запада на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире канала CBS, сообщает Украинская правда.
"Нет, я этого не вижу. Мы не видим. Мы увидим, когда узнаем больше, какими были мотивы и какими они есть. Но ясно одно: мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами", – сказал госсекретарь.
Госдеп получил сообщение о погибших и взятых в заложники американцах и сейчас проверяет эту информацию, сказал Блинкен. Последнее обострение вызывает беспокойство, что конфликт может распространиться на соседние страны или спровоцировать прямой конфликт между Израилем и Ираном, который финансирует и поставляет оружие "Хамасу".
На вопрос, просили ли Соединенные Штаты не наносить удары по Ирану, Блинкен ответил:
"Единственное, что мы сказали Израилю, это то, что мы здесь; мы вас поддерживаем; мы хотим убедиться, что вы имеете необходимую поддержку; мы хотим убедиться, что вы получите необходимую помощь".
Блинкен заявил, что Израиль сосредоточен целиком на Газе, на защите своих граждан.