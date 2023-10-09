Блинкен не считает нападение на Израиль попыткой отвернуть внимание от Украины

Нападение "Хамаса" на Израиль не является попыткой воспользоваться фокусом Запада на Украине.﻿﻿ Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире канала CBS, сообщает Украинская правда.

"Нет, я этого не вижу. Мы не видим. Мы увидим, когда узнаем больше, какими были мотивы и какими они есть. Но ясно одно: мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами" , – сказал госсекретарь.

Госдеп получил сообщение о погибших и взятых в заложники американцах и сейчас проверяет эту информацию, сказал Блинкен. Последнее обострение вызывает беспокойство, что конфликт может распространиться на соседние страны или спровоцировать прямой конфликт между Израилем и Ираном, который финансирует и поставляет оружие "Хамасу".

На вопрос, просили ли Соединенные Штаты не наносить удары по Ирану, Блинкен ответил:

"Единственное, что мы сказали Израилю, это то, что мы здесь; мы вас поддерживаем; мы хотим убедиться, что вы имеете необходимую поддержку; мы хотим убедиться, что вы получите необходимую помощь".

Блинкен заявил, что Израиль сосредоточен целиком на Газе, на защите своих граждан.