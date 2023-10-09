ISW: Оккупанты усиливают минные поля в Запорожской области

Российские войска активизировали минные работы в районе Роботино и Вербового Запорожской области, таким образом пытаясь сковать украинские силы на участках фронта подальше от своих районов обеспечения.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По данным российских "военкоров", войска РФ начали повторное минирование ранее разминированных территорий на линии Роботино-Вербовое (от 10 до 18 км к юго-востоку от Орехова) для достижения тактической внезапности.

Также российские войска активизировали тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть оборону украинской армии и отвлечь силы от южного направления.

Пресс-секретарь Таврийской группы войск ВСУ полковник Александр Штупун также отметил, что враг пытается сковать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях, чтобы не дать возможность перебросить резервы в Запорожскую область.

Ключевые выводы ISW