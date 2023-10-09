Курс валют НБУ на 9 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 9 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 8 октября, понизился до уровня 36.58 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 11 коп до 38.65 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 2 коп до 3.65 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 18 коп до 44.67 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 40.15 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 4 коп до 8.41 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.582700
|EUR
|Евро
|38.653300
|RUB
|Рубль
|0.365150
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.674800
|CHF
|Швейцарский франк
|40.147800
|PLN
|Польский злотый
|8.410600