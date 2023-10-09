Россияне атаковали ВСУ на шести направлениях, штурмы отбили – Генштаб

Российские оккупанты вели штурмовые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Силы обороны Украины отразили атаки.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 9 октября.

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и гражданских объектов нашего государства.

Авиационные удары потерпели: Грабовское Сумской области; Константиновка Донецкой области; Новоданиловка, Роботино, Орехов Запорожской области; Берислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 90 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области. На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага к северу от Богдановки, Клищиевки и Андреевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Также украинские воины ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки. Наши защитники наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, 2 радиолокационные станции, 2 района сосредоточения личного состава и 2 состава боеприпасов противника.