За сутки украинские военные уничтожили 350 оккупантов - Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 350 российских оккупантов, а также уничтожили два танка, одну артиллерийскую систему, одно средство ПВО и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 282 630 (+350) человек,
- танков – 4 823 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 9 126 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 6 706 (+1) ед,
- РСЗО – 808 (+0) ед,
- средств ПВО – 543 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 190 (+0),
- крылатых ракет – 1 530 (+0),
- кораблей /катеров - 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 113 (+2) ед,
- специальной техники – 959 (+0).