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За сутки украинские военные уничтожили 350 оккупантов - Генштаб

За сутки украинские военные уничтожили 350 оккупантов - Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 350 российских оккупантов, а также уничтожили два танка, одну артиллерийскую систему, одно средство ПВО и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 282 630 (+350) человек,
  • танков – 4 823 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 9 126 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 6 706 (+1) ед,
  • РСЗО – 808 (+0) ед,
  • средств ПВО – 543 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 190 (+0),
  • крылатых ракет – 1 530 (+0),
  • кораблей /катеров - 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 113 (+2) ед,
  • специальной техники – 959 (+0).

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