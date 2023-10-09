В Кабмине прогнозируют начало переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году

В Украине рассчитывают на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры по вступлению уже в 2023 году. Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, Украина уже обеспечила "хорошую основу" для положительной оценки со стороны Еврокомиссии. И как только будет опубликован отчет, Киев заработает с европейскими столицами для получения решения о начале переговоров о вступлении.

"Уже сейчас могу с уверенностью сказать, что достижения Украины в сфере реформ не вызывают сомнений у наших партнеров" , - добавила она.

Как отмечается в материале, положительным сигналом стала публикация издания Politico, в которой неназванные европейские дипломаты говорили, что Еврокомиссия даст "зеленый свет" на начало переговоров с Украиной и сделает это до декабря этого года.

То, что переговоры по членству могут начаться в этом году, не исключает и первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий. По его словам, к такому оптимистичному сценарию склоняются как аналитики, так и украинские чиновники.