США перекинут в Средиземноморье авианосную группу – Пентагон

Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью в ответ после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшую эскалацию конфликта. Об этом в пресс-релизе заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, сообщает Европейская правда.

В состав авианосной ударной группы входят авианосец "Gerald R. Ford", который является крупнейшим военным кораблем в мире, крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga "Normandy" и четыре эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" и Roosevelt.

"Сегодня, в ответ на атаку ХАМАС на Израиль и после детальных обсуждений с президентом (Джо) Байденом, я распорядился предпринять несколько шагов для укрепления позиций Минобороны в регионе, чтобы усилить региональные усилия по сдерживанию" , – сказал Остин.

Он также объявил о шагах по усилению эскадрилий истребителей ВВС США в регионе самолетами F-35, F-15, F-16 и A-10, которые перебазируются на базы на Ближнем Востоке, для дальнейшего усиления сил сдерживания в случае необходимости.