МИД проверяет информацию о гибели еще трех украинцев в Израиле

Украинские дипломаты вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранения во время нападения боевиков, и разыскали пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает Укринформ.

"Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию — вывезли из города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков. Сейчас он находится в безопасном месте на попечении посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь" , - отметил Николенко.

Он также проинформировал, что удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля.

Спикер МИД добавил, что в то же время появилась информация о возможной гибели других двух украинцев вблизи Сектора Газы, ее проверяют.

Николенко сообщил, что всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан.

"Фиксуем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям уехать из страны" , - отметил он.

Спикер МИД сообщил также о получении информации о возможной гибели украинца в Секторе Газа.