РФ перебросила в Мариуполь 5000 военных – советник мэра

Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Главное их отличие – две пушки на шевронах. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие вновь сформированных и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах - две пушки" , - рассказал он.

По утверждению источников, как говорит Андрющенко, даже форма у новых оккупантов в состоянии "ни разу не стиралась".

"В целом речь идет о количестве до 5 тысяч. Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось в апреле 2023 года" , - добавил мэрский советник.

Кроме того, по его словам, усиленные перемещения систем ПВО в Мариуполе и вокруг города проводятся без соблюдения глобальных мер безопасности.