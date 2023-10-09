Польша уже эвакуировала из Израиля первых своих граждан – Минобороны

В аэропорту Варшавы приземлились первые два военных самолета с эвакуированными из Израиля поляками. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда", сообщает Европейская правда.

"Первые эвакуированные из Израиля уже в Польше. Хочу поблагодарить военных за качественное проведение операции" , – отметил Блащак в своем профиле в Twitter (Х).

По его словам, два военных самолета Hercules уже сели в аэропорту Варшавы. Более 120 человек эвакуированы.

Военный Boeing сейчас летит в Израиль, чтобы забрать еще больше эвакуированных, отметил Блащак.