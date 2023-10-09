Какие б/у автомобили украинцы пригнали из ЕС: топ-10 моделей
В сентябре украинцы импортировали из Европы 21 тысячу подержанных авто – такое же количество, как и в августе. По сравнению с сентябрем прошлого года количество регистрации таких авто увеличилось на 34%.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%. Дальше идут:
- дизельные – 31%;
- электромобили – 16%;
- авто с ГБО – 5%;
- гибриды – 4%.
Лидером сентябрьских регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.
По сравнению с августом, пятерка лидеров осталась неизменной.
Топ-10 самых популярных авто луны
- Volkswagen Golf – 1575 ед.;
- Renault Megane – 1299 ед.;
- Skoda Octavia – 923 ед.;
- Volkswagen Passat – 755 ед.;
- Nissan Leaf – 590 ед.;
- Audi A4 – 414 ед.;
- Volkswagen Touran – 406 ед.;
- Tesla Model 3 – 405 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 401 ед.;
- Nissan Qashqai - 398 ед.
Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет почти 10 лет.
В целом с начала 2023 года свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа – это в 3,4 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.