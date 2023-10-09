Какие б/у автомобили украинцы пригнали из ЕС: топ-10 моделей

В сентябре украинцы импортировали из Европы 21 тысячу подержанных авто – такое же количество, как и в августе. По сравнению с сентябрем прошлого года количество регистрации таких авто увеличилось на 34%.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%. Дальше идут:

дизельные – 31%;

электромобили – 16%;

авто с ГБО – 5%;

гибриды – 4%.

Лидером сентябрьских регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.

По сравнению с августом, пятерка лидеров осталась неизменной.

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Volkswagen Golf – 1575 ед.; Renault Megane – 1299 ед.; Skoda Octavia – 923 ед.; Volkswagen Passat – 755 ед.; Nissan Leaf – 590 ед.; Audi A4 – 414 ед.; Volkswagen Touran – 406 ед.; Tesla Model 3 – 405 ед.; Volkswagen Tiguan – 401 ед.; Nissan Qashqai - 398 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет почти 10 лет.

В целом с начала 2023 года свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа – это в 3,4 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.