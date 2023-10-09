Британская разведка прокомментировала сближение России и Ирана

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании заявило, что международная изоляция заставила Россию переориентировать свои внешнеполитические усилия на ранее менее желательные партнерства, в частности с Ираном, для получения дипломатической, экономической и военной поддержки, сообщает Европейская правда.

Как отмечается в обзоре, иранская военная помощь Ирана РФ в войне против Украины предусматривает не только сотни ударных беспилотников и артиллерийских боеприпасов, но также соглашение, включающее сборку и производство этих БПЛА по лицензии в России.

Британская разведка указывает, что российско-иранские дипломатические и экономические связи также интенсифицировались. В частности, недавно Иран заявил, что Россия инвестирует 2,76 млрд долларов в Иран в 2022-23 годах.

Взаимодействие РФ с Ираном почти наверняка возрастет после недавнего принятия Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и его приглашение присоединиться к БРИКС, убеждены в ведомстве.