Удар по селу Гроза: пять человек считаются пропавшими без вести

После удара российских войск по кафе в селе Гроза на Харьковщине, где проходило поминальное мероприятие, пять человек числятся пропавшими без вести, идентифицированы 49 погибших. Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает Укринформ.

"По состоянию на утро, по внешним признакам и с помощью экспресс ДНК-тестов идентифицировано 49 человек. По количеству найденных остатков тел зафиксировано по меньшей мере 51 погибшее лицо. Также есть обращения от родственников по 5 человек, которые, вероятно, находились в кафе, но сейчас их нет среди идентифицированных. Эти лица сейчас считаются без вести пропавшими. Детей среди них нет" , – сказал Чубенко.

Он добавил, что процесс отнятия и сравнения ДНК-материалов продолжается.

"Исходя из заявлений родственников, количество погибших может возрасти еще на 3 человека. Из-за мощности взрыва части тел очень изуродованы и обгорели" , - отметил спикер прокуратуры.

Как сообщалось, 5 октября российские войска нанесли ракетный удар по магазину-кафе в с. Гроза в Харьковской области, когда там проходили поминки за военнослужащим, которого перезахоронили в родном селе. По меньшей мере 51 человек погиб, в том числе сын, невестка и жена погибшего воина, один пострадавший скончался в тот же день в больнице. Еще шесть человек получили тяжелые ранения.