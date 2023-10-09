Высший антикоррупционный суд закрыл дело "Роттердам+". Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Экономическая правда.

"9 октября во время подготовительного разбирательства коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела "Роттердам+" по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть истечение срока досудебного расследования, определенного статьей 219 этого Кодекса, после уведомления лица о подозрении" , – говорится в сообщении.

В САП уточнили, что указанное решение было принято с отдельным мнением одного из судей коллегии. Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции.

В марте 2023 года НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов.

НАБУ и САП 16 января завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к внедрению и действию так называемой формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.

3 октября Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и наложил арест на имущество 3 обвиняемых по делу "Роттердам+".