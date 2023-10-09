Партии коалиции Шольца проиграли выборы в двух регионах Германии

Партии, входящие в коалицию во главе с Олафом Шольцем, потерпели поражение на выборах в двух ключевых землях Германии – Баварии и Гессене, сообщает Европейская правда.

Все три правящие партии страны – социал-демократы (СДПГ), "Зеленые" и свободные демократы – по итогам голосования теряют поддержку в Баварии и Гессене, где проживает примерно пятая часть немецкого электората.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) при этом стала второй самой мощной политсилой в Гессене и третьей в Баварии, что подчеркивает ее все большую популярность.

В Гессене СДПГ опустилась на третье место после кампании под руководством Нэнси Фезер, федерального министра внутренних дел. Согласно предварительным результатам, социал-демократы Шольца получили 15,1%. Партия еще никогда не получала такой низкой доли голосов в этой земле.

А вот консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с премьер-министром Гессена Борисом Рейном празднует триумф: христианские демократы с 34,6% значительно повысили результат по сравнению с выборами 2018 года (плюс 7,6 процентного пункта). Партнеры Рейна по коалиции, "Зеленые", не смогли увеличить свой результат 2018 года и достигли 14,8% (минус 5 процентных пунктов).

Вместе с ХДС крупнейшим победителем выборов в земле является АдГ, которая увеличила свою долю на 5,3 процентного пункта, до 18,4%. Свободные демократы едва попали в земельный парламент с 5% голосов.

В Баварии сестринская партия консерваторов, Христианско-социальный союз (ХСС) премьер-министра Маркуса Зёдера, выиграла выборы. Согласно предварительным результатам, ХСС набрали 37,0% голосов, потеряв 0,2 процентного пункта.

На втором месте в Баварии – "Свободные избиратели" с 15,8%. Далее следует АдГ с 14,6%, "Зеленые" с 14,4% и СДПГ с 8,4%. Свободные демократы не попали в парламент земли с 3%.

Региональные выборы в этих двух землях рассматривают как важный индикатор настроений населения.

В Баварии и Гессене в предвыборных кампаниях преобладали беспокойство национальными проблемами, такими как миграция, стоимость "зеленого" перехода и экономический спад, а также разочарование спорами в федеральной коалиции.

Согласно опросу ARD-Deutschland Trend, поддержка правительства Шольца остается на самом низком уровне с момента его вступления в должность в декабре 2021 года: четверо из пяти немцев недовольны его работой.