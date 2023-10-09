Нападение ХАМАС на Израиль: в МИД Китая отреагировали

В Китае озабочены обострением конфликта между Палестиной и Израилем. Государство призывает к немедленному прекращению боевых действий для защиты гражданского населения, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении МИД Китая.

"Китай глубоко озабочен нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем. Мы призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и немедленно прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации" , - говорится в заявлении.

В Китае добавляют, что рецидив конфликта демонстрирует, что затяжная стагнация мирного процесса не может продолжаться.

По мнению МИД, фундаментальный выход из конфликта состоит в реализации решения о двух государствах и создании независимого Государства Палестина.

Там также заявляют, что международное сообщество должно действовать более срочно, увеличить свой вклад в решение палестинского вопроса, способствовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем и найти путь к достижению продолжительного мира.

Отмечается, что Китай будет продолжать сотрудничество с международным сообществом в этих целях.