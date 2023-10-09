Логистика окупантов на Таврическом направлении осложнилась из-за погоды – ВСУ

Российские силы на Таврическом направлении из-за непогоды используют меньше авиации, а их логистика усложнена. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, сообщает Радио Свобода.

"Вторые сутки подряд активность авиации и артиллерии врага падает. За прошедшие сутки враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 455 обстрелов. Но оккупанты продолжают штурмовые действия на Авдеевском и Марьинском направлении, где совершили около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Новомихайловки и Марьинки.

В общей сложности на Таврическом направлении зафиксировано за сутки 18 боевых столкновений с врагом. Мы продолжаем наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Есть очередной успех западнее Вербового. Несколько активность на нашем направлении упала. Мы связываем это с погодой и с тем, что враг частично перегруппировывается" , – рассказал Штупун.

По его словам, авиацию российские силы меньше применяют из-за того, что погода нелетная, видимость плохая.

"Сейчас вышло солнце, возможно, враг снова активизируется" , - добавляет представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Штупун отмечает, что армия РФ сейчас сосредоточена именно на Авдеевке и Марьинке – продолжает там штурмы.

"Врагу нужно подтянуть резервы, нужно подтянуть боеприпасы. Немного пошли дожди, логистика, скажем, затруднена. Но, я думаю, враг не расслабится и будет дальше где-то штурмовать, отвлекать нас от наступления" , – отмечает он.

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