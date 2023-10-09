Новый обстрел Израиля: в Иерусалиме и Тель-Авиве взрывы

Террористы ХАМАС прибегли к новым обстрелам территории Израиля. О взрывах сообщают в центральной части страны, в частности, Иерусалиме и Тель-Авиве, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Сигналы тревоги о ракетном обстреле звучат в различных точках Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Иерусалиме, Мевасерет Ционе, Ришон ле-Ционе, центральном районе Шфелы и городах вокруг Сектора Газа.

В Израиле работает система ПРО "Железный купол".

Жители Иерусалима сообщают, что слышали по крайней мере один перехват над городом. Поступают также сообщения о падении на открытой местности в Тель-Авиве и на шоссе Иерусалим-Тель-Авив.

Также были взрывы около аэропорта "Бен-Гурион".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что ее медики исследуют местность после сообщений о ракетных ударах, однако на данный момент о пострадавших ничего не известно.