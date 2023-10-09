За сутки армия РФ атаковала восемь областей – данные ОВА

Армия Российской Федерации на протяжении суток совершила атаки на восемь областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 понедельника, 9 октября, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки россияне совершили три обстрела, раздались 17 взрывов. Враг из минометов и ствольной артиллерии бил по Черниговскому и Новгород-Северскому районам. Данные уточняются.

В Сумской области вчера в течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 34 взрыва. Обстрелы подверглись Краснопольской, Великописаревской, Эсманской общинам. Без последствий. Утром войска РФ обстреляли из миномета Хотинскую общину.

В Запорожской области враг нанес 77 ударов по 16 населенным пунктам. 74 артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки, Преображенки, Пятихаток, Лобкового и Степного.

Российская армия нанесла авиационных ударов по Орехову и Роботино и обстреляла из РСЗО Степногорск. Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

В Харьковской области на Слобожанском направлении враг сохраняет присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка. На Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки российских войск у Синьковки и Ивановки.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Каменка, Двуречная, Синковка, Кисловка. В Волчанске Чугуевского района из-за ударов агрессоров повреждено по меньшей мере семь частных домов. Погибла 65-летняя женщина.

В Луганской области войска РФ продолжают атаковать Макеевку. Из артиллерии и минометов захватчики открывали огонь по Белогоровке и Невскому. В Невском разрушены еще два дома. За сутки враг совершил 154 обстрела Луганщины, выпустил 564 снаряда.

В Донецкой области под огнем находились Константиновка, Авдеевка, Курдюмовка, Ласточкино. Повреждены 29 жилых домов (из них 10 многоквартирных), автомобиль, ЛЭП, газопровод, котельная. В Донецкой области за сутки четыре человека получили ранения.

В Николаевской области вчера днем враг наносил артиллерийские обстрелы по открытой территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

По Херсонской области россияне совершили 59 обстрелов (выпустили 402 снаряда), из них по Херсону – 5 обстрелов (18 снарядов). Захватчики ударили по поселку Киндейка. Ранения получила 11-летняя девочка. Она находится в коме. Пострадали три пожилых женщины.

Враг обстрелял Берислав. Травмы средней степени тяжести получил 72-летний мужчина. В Херсоне ранения получили 45-летний и 61-летний мужчины. В результате обстрела Антоновки погиб 50-летний мужчина.