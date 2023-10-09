Израиль вводит тотальную блокаду сектора Газа – министр обороны
Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о тотальной блокаде сектора Газа, оставив его без электричества, еды и топлива, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Галант подчеркнул, что его страна "борется со зверскими людьми", поэтому так себя ведет.
"Мы принесем вам больше, когда получим", - заявил он, цитирует Sky News.
Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории. Они также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.
Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Сегодня в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАС.