Израиль вводит тотальную блокаду сектора Газа – министр обороны

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о тотальной блокаде сектора Газа, оставив его без электричества, еды и топлива, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Галант подчеркнул, что его страна "борется со зверскими людьми", поэтому так себя ведет.

"Мы принесем вам больше, когда получим" , - заявил он, цитирует Sky News.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории. Они также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Сегодня в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАС.