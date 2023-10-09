Египетская разведка предупреждала Израиль о возможном нападении ХАМАСа – СМИ

Перед нападением боевиков ХАМАС Египет неоднократно говорил с Израилем о "что-то великом", но там эти предупреждения проигнорировали. Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Укринформ.

"Представитель египетской разведки заявил, что Египет, часто выступающий посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС, неоднократно говорил с израильтянами о приближении чего-то великого" , - говорится в сообщении.

Он сказал, что израильские чиновники были сосредоточены на Западном берегу реки Иордан и умаляли угрозы со стороны сектора Газа.

"Мы предупреждали их о приближении взрыва ситуации, и очень скоро, и что он будет большим. Но они недооценили такие предупреждения" , - сообщил сотрудник разведки, говоривший на условиях анонимности.

Как сообщалось, 7 октября из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах попали на территорию Израиля.

В результате атак ХАМАС в Израиле погибли более 700 человек.

Израиль официально объявил о состоянии войны, впервые со времен войны Судного дня 1973 года.