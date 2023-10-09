ГУР: РФ передала ХАМАСу оружие, захваченное в Украине

Российские оккупанты передали террористам ХАМАС захваченное в ходе боевых действий в Украине оружие. Теперь страна-агрессор готовит масштабную кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке.﻿ Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

В украинской разведке сообщают, что российское ГРУ (Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ) уже передало боевикам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

По плану россиян следующим шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.

Отмечается, что в рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.

В ГУР добавляют, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, которые недавно сбежал в Москву.

Разведка подчеркивает, что очередная провокация врага направлена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашей стране со стороны западных союзников.