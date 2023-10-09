Эксглава "Нефтогаза" Коболев стал советником президента Молдовы

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев стал советником президентки Молдовы Маи Санду в процессе аудита долгов республики перед российским Газпромом. Об этом он сказал 6 октября на заседании Высшего антикоррупционного суда, который рассматривал продолжение меры пресечения Коболеву, сообщает Лига.Бизнес.

Дело касается начисления крупных премий руководству "Нафтогаза" за победу в Стокгольмском арбитраже против Газпрома.

Следственный судья частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлила на один месяц срок действия обязанностей, возложенных ранее на Коболева. Суд отменил только одно из обязательств – выезд за пределы страны без разрешения.

"Эти обязанности относительно сильно вредят моим возможностям как работать, так и выполнять задачи, которые важны для обеспечения энергетической безопасности Украины и некоторых стран Европы. Поскольку я являюсь советником президента Молдовы, я помогаю этой стране завершить процесс аудита долгов перед Газпромом. Прошу суд ходатайство отклонить" , – сказал на суде Коболев.

Согласно решению ВАКС от 25 сентября, до 10 октября Коболев обязан прибывать по каждому требованию, не отлучаться из Украины без разрешения, сообщать об изменении места жительства, сдать загранпаспорта.

В январе Коболев получил подозрение от НАБУ из-за премий в "Нафтогазе" за победу в Стокгольмском арбитраже. Следствие считает, что в мае 2018 года он вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании сотрудников компании, на основании которого ему выплатили слишком большую премию в размере почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн).

В марте Апелляционная палата ВАКС применила к Коболеву меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн. Коболев не внес залог, но меру пресечения ему не изменили.

25 сентября ВАКС снизил размер залога Коболеву с 229 млн грн до 107 млн грн и принял решение снять с него браслет.