Министры иностранных дел ЕС встретятся для обсуждения войны в Израиле
ЕС 10 октября проведет экстренное заседание министров иностранных дел в связи с нападением ХАМАС на Израиль. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда.
"Завтра я созываю экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе", – отметил Боррель в своем Twitter (Х).
Внешнеполитический представитель ЕС Петер Стано уточнил на брифинге в Брюсселе, что министры обсудят последствия происходящего в Израиле с субботы.
"Они рассмотрят ответ и следующие шаги Европейского Союза", – сказал Стано, отвечая на вопросы о потенциальной остановке поддержки палестинцев со стороны ЕС.
В Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС не оказывает никакой прямой поддержки ХАМАС.
Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.