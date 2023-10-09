Министры иностранных дел ЕС встретятся для обсуждения войны в Израиле

ЕС 10 октября проведет экстренное заседание министров иностранных дел в связи с нападением ХАМАС на Израиль. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда.

"Завтра я созываю экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе" , – отметил Боррель в своем Twitter (Х).

Внешнеполитический представитель ЕС Петер Стано уточнил на брифинге в Брюсселе, что министры обсудят последствия происходящего в Израиле с субботы.

"Они рассмотрят ответ и следующие шаги Европейского Союза" , – сказал Стано, отвечая на вопросы о потенциальной остановке поддержки палестинцев со стороны ЕС.

В Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС не оказывает никакой прямой поддержки ХАМАС.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.