Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по экономике

Лауреаткой Нобелевской премии по экономическим наукам в 2023 году стала американка Клаудия Голдин, сообщает Укринформ.

"Шведская королевская академия наук решила присудить премию Sveriges Riksbank по экономическим наукам 2023 года в память об Альфреде Нобеле Клаудии Голдин "за то, что она улучшила наше понимание результатов рынка труда женщин" , – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте премии, Клаудия Голдин представила первый исчерпывающий отчет о заработке женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков.

"Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о факторах, лежащих в основе (роли женщины на рынке труда – ред.), и о том, какие барьеры, возможно, нужно будет устранить в будущем" , – сказал председатель Нобелевский комитет по премии по экономическим наукам Якоб Свенссон.

Клаудия Голдин просмотрела архивы и собрала данные из США более чем за 200 лет, что позволило ей продемонстрировать, как и почему гендерные различия в прибылях и уровнях занятости изменялись со временем, отмечено в пресс-релизе.

Там также подчеркнули, что Голдин показала, что участие женщин на рынке труда не имело восходящей тенденции на протяжении всего исследуемого периода, но создавала U-образную кривую, то есть стабильно снижалась и так же стабильно росла.

Американская экономистка объяснила увеличение участия замужних женщин на рынке труда в начале XX века как результат структурных изменений и эволюции социальных норм в отношении женских обязанностей на дому и в семье.

Кроме того, Голдин продемонстрировала влияние противозачаточных таблеток в открытии женщинам новых возможностей для планирования карьеры. Также ее работа свидетельствует о том, что основная причина разрыва в доходах сегодня существует в случаях, когда мужчины и женщины работают в одной профессии и что он в основном возникает с рождением первого ребенка.