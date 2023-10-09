Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ – документ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Вместо него на эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич., пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Указ №678/2023 главы государства об увольнении Танцюры с должности Командующего Сил территориальной обороны ВСУ был обнародован 9 октября.
Следующим указом, №679/2023, президент назначил на эту должность Баргилевича.
"Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.
Анатолий Баргилевич - генерал-майор Вооруженных сил Украины. С 2022 года – начальник штаба восточной группировки войск. В 2020-2022 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.
Напомним, Игорь Танцюра занимал должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ с 15 мая 2022 года.
По информации СМИ, офицер как минимум дважды подвергался попыткам покушения на себя со стороны российских захватчиков.