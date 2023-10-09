Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ – документ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Вместо него на эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.﻿, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Указ №678/2023 главы государства об увольнении Танцюры с должности Командующего Сил территориальной обороны ВСУ был обнародован 9 октября.

Следующим указом, №679/2023, президент назначил на эту должность Баргилевича.

"Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины" , - говорится в документе.

Анатолий Баргилевич - генерал-майор Вооруженных сил Украины. С 2022 года – начальник штаба восточной группировки войск. В 2020-2022 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.

Напомним, Игорь Танцюра занимал должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ с 15 мая 2022 года.

По информации СМИ, офицер как минимум дважды подвергался попыткам покушения на себя со стороны российских захватчиков.