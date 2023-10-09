В Черновицком ТЦК избили задержанного: расследование длится больше года

В сети появилось видео избиения мужчины в военкомате Черновцов на глазах у полицейских в июле прошлого года, правоохранители приобщили его к производству и проводят проверку, сообщает Украинская правда.

Видео обнародовали в сети ночью. На кадрах, датированных 30 июля 2022 года, видно, что около 03:30 мужчину в наручниках завели в госучреждение двое полицейских.

В помещении появился мужчина в штатском и головой ударил задержанного.

Впоследствии на видео появляются люди в военной форме, вероятно работники ТЦК. Один из них начинает избивать задержанного. Полицейский наблюдает за избиением и улыбается. Также в кадре снова появляется якобы гражданский, который продолжает бить мужчину в наручниках. Полиция снова только наблюдает, не препятствуя избиению.

После избиения дежурный дает задержанному документы для подписи. Мужчина пытается что-то объяснить, но к нему подходит военный и начинает бить. "Дополнительных" тумаков ему предоставлял гражданский. Полиция просто наблюдает, военные улыбаются.

В конце концов мужчина подписывает документ, его выводят.

Видео опубликовали Telegram-каналы, а также "Суспільне Чернівці".

Анонимные Telegram-каналы сообщали, что все это происходило в помещении ТЦК и СП Черновцов, и таким образом из задержанного пытались выбить согласие на подпись на мобилизацию.

Днем 9 октября Черновицкий областной военкомат подтвердил, что событие произошло 31 июля прошлого года, и правоохранители открыли уголовное производство, однако, как сообщают в военкомате, видео не было в материалах дела.

"Относительно видео, которое распространяются в социальных сетях. Событие произошло 31.07.2022. По данному факту открыто уголовное производство, однако сообщений о нем в Черновицкий областной ТЦК и СП не поступало. В связи с опубликованием видео и наличием уголовного производства сейчас проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств происшествия.