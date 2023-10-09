В ЕС прокомментировали тотальную блокаду Израилем Сектора Газа

В Еврокомиссии прокомментировали решение Израиля устроить полную осаду сектора Газы в ответ на масштабное нападение боевиков ХАМАС. Об этом в понедельник на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Европейская правда.

Стано, отвечая на просьбу оценить объявление блокады, напомнил о заявлении относительно событий в Израиле главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза, обнародованном 7 октября.

"27 государств ЕС сказали очень четко в ответ на неизбирательные и возмутительные атаки ХАМАС: Израиль имеет право защищать себя в соответствии с международным правом. Этим все сказано" , – заявил Стано.

Он напомнил, что 10 октября главы МИД Евросоюза проведут встречу по ситуации в Израиле, по итогам которой они озвучат свою реакцию в форме "согласованной позиции ЕС".

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в понедельник, что отдал приказ﻿ о полной блокаде сектора Газы, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.