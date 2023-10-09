Еврокомиссия: Обострение в Израиле не снизит поддержку Украины

В Еврокомиссии заверили, что обострение израильско-палестинского конфликта не станет причиной уменьшения поддержки Украины в войне против России.﻿ Об этом на брифинге в Брюсселе в понедельник заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает Европейская правда.

"Ничто и ни в коем случае не повлияет на поддержку, которую ЕС оказывает Украине. В этом не может быть никакого сомнения" , – сказал Мамер, отвечая на вопрос о том, как ситуация на Ближнем Востоке может изменить поддержку Украины со стороны ЕС.

"Если вы послушаете речь президента (Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. – Ред.) в Бордо в субботу, она еще раз подтвердила: мы стоим с украинским народом столько, сколько нужно в конфликте против России" , – добавил Мамер.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отдельно прокомментировал, станет ли возможная связь между событиями в Украине и Израиле, а также возможные попытки России использовать эту ситуацию в свою пользу, темой экстренной встречи глав МИД Евросоюза во вторник.

"Каждый раз, когда министры встречаются, они обсуждают события в Украине из-за их важности. Я только подчеркну: идея завтрашней встречи... обсудить, что случилось (в Израиле. – Ред.) и каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте" , – сказал Стано.