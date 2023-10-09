Минэкономики: Правительство удвоит финансирование на развитие бизнеса

В 2024 году правительство вдвое увеличит финансирование программы микрогрантов для развития бизнеса. В Минэкономики планируется выдать грантов на 3,5 миллиарда гривен. Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире национального телемарафона, сообщает Экономическая правда.

Она рассказала, что с начала действия грантовой программы "Собственное дело", которая работает уже 15 месяцев, 8 тысяч украинцев стали победителями и получили от государства средства на старт или развитие бизнеса на 1,6 млрд грн.

Эти предприниматели уже создали 18,5 тысячи рабочих мест и платят налоги.

По состоянию на начало августа получатели грантов уплатили уже более 400 млн. грн налогов в бюджет. То есть, четверть инвестированных государством средств в развитие малого бизнеса предприниматели уже вернули в виде уплаченных налогов.

"Мы видим, что программа очень востребована среди украинцев, поэтому в следующем году планируем увеличить ее финансирование вдвое и закладываем на это 3,5 млрд грн, что позволит выдать 14 тысяч грантов" , - отметила Бережная.

Чиновница напомнила, что получить грант на начало или расширение собственного дела могут как действующие предприниматели, так и украинцы, не имеющие опыта предпринимательской деятельности. Подача заявки осуществляется через портал "Дія".

Получить грант может предприниматель, работающий как в городе, так и поселке любого региона страны.

Среди регионов-лидеров, предприниматели которых взяли больше всего грантов, Львовская, Ровенская, Киевская, Ивано-Франковская области и город Киев.

Также с апреля этого года действует ветеранский компонент программы "Собственное дело". Ветераны или второй из их супругов могут получить гранты на развитие предпринимательства от 250 тыс. грн. до 1 млн грн.